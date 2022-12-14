Чому не приходять виплати ВПО за листопад: як усунути проблему

Переселенці з регіонів, що знаходяться близько до зони ведення бойових дій мають право отримувати щомісячні виплати на банківську картку. Однак інколи виплати можуть затримуватися.

Чому так трапляється та як розв'язати проблему, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чому можуть затримувати виплати

Причин, чому щомісячні грошові виплати затримують, може бути декілька. Якщо ви впевнені, що ваша громада є у переліку територій, що розташовані в зоні бойових дій, необхідно звернутися до найближчого відділу соціального захисту.

Зазвичай виплати не приходять вчасно через наступні проблеми:

Технічні проблеми

Неправильно вказані дані у заявці

Помилку при формуванні списків на виплати

Зміну фактичного місця перебування ВПО.

Кожному переселенцю надійде повідомлення із проханням з'явитися в управлінні соцзахисту. Таким чином він чи вона повинні підтвердити місце свого перебування. Якщо людина не з'являється протягом 10 днів, виплати припиняються.

Але, якщо переселенець не зміг вчасно з'явитися в управління через недовгий від'їзд, наприклад, у відрядження, виплату все одно відберуть. Проте її можна відновити, одразу після повернення, подавши заяву.

Якщо ви змінюєте місце перебування, про це необхідно повідомити. Зробити це можна через розділ Послуги для ВПО в додатку Дія.

Окрім того, як повідомили в Управлінні соціального захисту Львівської області, затримка виплат може відбуватися через використання нового програмного забезпечення. У випадку, якщо виплати затримують більш як на тиждень, радять звертатися до органів соціального захисту.

Звертатись можна не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

Як повідомляла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, такі проблеми намагаються вирішити якнайшвидше.

В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка й розв'язує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли розв'язати питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів,

– наголосила Віцепрем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами міністерки, кількість ВПО в Україні постійно збільшується і наразі становить близько семи тисяч осіб.