Почему не приходят выплаты ВПЛ за ноябрь: как устранить проблему

Переселенцы из регионов, находящихся близко к зоне ведения боевых действий, имеют право получать ежемесячные выплаты на банковскую карту. Однако иногда выплаты могут задерживаться.

Почему так случается и как решить проблему, читайте в материале 24 канала.

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Почему могут задерживать выплаты

Причин, по которым ежемесячные денежные выплаты задерживают, может быть несколько. Если вы уверены, что ваша община находится в списке территорий, расположенные в зоне боевых действий, необходимо обратиться в ближайший отдел социальной защиты.

Обычно выплаты не приходят вовремя из-за следующих проблем:

Технические проблемы

Неправильно указаны данные в заявке

Ошибку при формировании списков в рассрочку

Изменение фактического места нахождения ВПЛ.

Каждому переселенцу придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты. Таким образом, он или она должны подтвердить место своего пребывания. Если человек не возникает в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

Но, если переселенец не смог вовремя явиться в управление из-за недолгого отъезда, например, в командировку, выплату все равно отнимут. Однако ее можно восстановить сразу после возвращения, подав заявление.

Если вы меняете местоположение, об этом необходимо сообщить. Сделать это можно через раздел Услуги для ВПЛ в приложении Действие.

Кроме того, как сообщили в Управлении социальной защиты Львовской области, задержка выплат может происходить из-за использования нового программного обеспечения. В случае, если выплаты задерживаются более чем на неделю, советуют обращаться в органы социальной защиты.

Обращаться можно не только в органы соцзащиты или ЦНАПа, но и непосредственно в Минреинтеграцию на телефоны горячей линии по кризисным вопросам 15-48 или горячей линии Офиса уполномоченного по вопросам ВПО +38 (066) 813-62-39.

Как сообщала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, такие проблемы пытаются решить как можно быстрее.

В Минреинтеграции круглосуточно принимает звонки горячая линия по кризисным вопросам 15-48. Или пишите в мессенджеры на наши паблики – как удобнее. Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительстве работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции, которая решает такие проблемы. Очень многим уже удалось решить вопрос. Итак, пожалуйста, обращайтесь – поможем! Выплаты от государства будут начислены и дойдут до получателей,

– подчеркнула Вицепремьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам министерши, количество ВПЛ в Украине постоянно увеличивается и сейчас составляет около семи тысяч человек.