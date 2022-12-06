Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Суспильне" рассказала, что когда человек возвращается на свое место жительства, он должен терять статус переселенца, а соответственно и выплаты.

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По каким причинам могут забрать выплаты

Каждому переселенцу придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты. Таким образом, он или она должны подтвердить место своего пребывания. Если человек не возникает в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

Но, если переселенец не смог вовремя явиться в управление из-за недолгого отъезда, например, в командировку, выплату все равно отнимут. Однако ее можно восстановить сразу после возвращения, подав заявление.

В случае, если человек уже вернулся домой, но ему до сих пор нужна помощь от государства, он должен подать новое заявление. Выплаты будут осуществляться уже по другим программам поддержки.

Если человек вернулся, и у него нет работы, есть другие проблемы, которые он не может решить и нуждается в дополнительной поддержке, то у нас есть программы: для малообеспеченных, многодетных, те же субсидии. Мы можем также помогать, решая конкретную проблему, возникающую в месте постоянного проживания,

– рассказала Жолнович.

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Сколько получают переселенцы

Переселенцы, выехавшие с оккупированных территорий или мест, где идут боевые действия, получают помощь в размере: