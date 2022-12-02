О коммунальных тарифах премьер-министр Денис Шмигаль рассказал во время заседания правительства, сообщает 24 канал . Глава Кабмина объяснил судьбу тарифов этой зимой.

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Какими будут тарифы зимой

Денис Шмигаль сообщил, что тарифы на коммунальные услуги этой зимой останутся без изменений. Для этого правительство выделило дополнительные средства на субсидии.

Тарифы на коммунальные услуги, как мы и обещали, этой зимой останутся без изменений. Также мы выделили достаточное количество средств, чтобы в полной мере профинансировать все субсидии, которые будут получать около 3 миллионов семей. Мы делаем систему субсидий гибкой и эффективной, чтобы помочь прежде всего тем семьям, которые в этом больше нуждаются,

– подчеркнул Шмигаль.

С 1 декабря назначение и начисление субсидий будет проходить через пенсионный фонд Украины. Доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда увеличили на 12,6 миллиарда гривен. Таким образом, все, кому назначены субсидии, будут получать их.

"Также с 1 декабря люди могут обратиться за субсидией в один из трех удобных способов: в ЦНАП или уполномоченный представитель местной власти; в электронной форме через портал Действие; в сервисный центр ПФУ или через вебпортал или мобильное приложение Фонда", – отметил Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что украинцам, уже получавшим субсидии, переназначат их автоматически.

Обратите внимание! До 1 декабря 2022 г. вопросом субсидий занималось Министерство социальной политики. Однако в процедуре получения и начисления существенных изменений нет.