Про комунальні тарифи прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду, повідомляє 24 канал. Глава Кабміну пояснив долю тарифів цієї зими.

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Якими будуть тарифи взимку

Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на комунальні послуги цієї зими залишаться без змін. Для цього уряд виділив додаткові кошти на субсидії.

Тарифи на комунальні послуги, як ми й обіцяли, цієї зими залишаться без змін. Також ми виділили достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько 3 мільйонів родин. Ми робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують,

– підкреслив Шмигаль.

З 1 грудня призначення та нарахування субсидій відбуватиметься через пенсійний фонд України. Дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду збільшили на 12,6 мільярда гривень. Таким чином усі, кому призначені субсидії, отримуватимуть їх.

"Також із 1 грудня люди можуть звернутися по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади; в електронній формі через портал Дія; до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок Фонду", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що українцям, які вже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично.

Зверніть увагу! До 1 грудня 2022 року питанням субсидій займалося Міністерство соціальної політики. Однак у процедурі отримання та нарахування істотних змін немає.