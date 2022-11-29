Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що наразі уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для України.
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Starlink ввозитимуть без мита і ПДВ
Шмигаль розповів, що 29 листопада уряд затвердив необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.
Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій,
– зауважив прем'єр.
Він додав, що минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали Пункти незламності. Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком", – додав Шмигаль.
За його словами, подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес, зокрема в:
- магазинах,
- аптеках,
- відділеннях банків,
- на автозаправних станціях тощо.
Місцева влада також активно долучається до організацій Пунктів незламності.
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