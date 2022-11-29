Як повідомляє 24 канал, компанія Ілона Маска підіймає ціну на підписку за місяць з 60 доларів до 75.

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Про зміну тарифу компанія повідомила українських користувачів через електронну пошту.

Щомісячна вартість послуги Starlink зросте з 60 до 75 доларів. Нова ціна діятиме для вашої підписки починаючи з (залежить від дати оформлення підписки). Якщо ви не бажаєте продовжувати послугу, можете скасувати її в будь-який момент,

– мовиться у повідомленні від Starlink.

Варто зазначити, що стандартна ціна підписки на Starlink складає 100 доларів і компанія спеціально для України знизила ціну до 60 доларів ще у серпні цього року.

Чому Starlink дуже важливий для України

Цікаво, що в Україні ще до проблем з відключенням енергії нараховувалося понад 20 тисяч терміналів Starlink, а за останній час їх кількість точно суттєво зросла. Відтак, підняття ціни на 15 доларів принесе компанії чималі гроші.

Starlink є важливим інструментом для зв'язку на фронті, який дає змогу військовим отримувати перевагу над суттєво переважаючими чисельно силами ворога. Водночас його використовують не лише військові, але й екстрені служби, оператори, журналісти та звичайні українці.

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