Как сообщает 24 канал, компания Илона Маска поднимает цену на подписку за месяц с 60 долларов до 75.

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Об изменении тарифа компания сообщила украинским пользователям по электронной почте.

Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с 60 до 75 долларов. Новая цена будет действовать для вашей подписки, начиная с (зависит от даты оформления подписки). Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент,

– говорится в сообщении от Starlink.

Следует отметить, что стандартная цена подписки на Starlink составляет 100 долларов и компания специально для Украины снизила цену до 60 долларов еще в августе этого года.

Почему Starlink очень важен для Украины

Интересно, что в Украине еще до проблем с отключением энергии насчитывалось более 20 тысяч терминалов Starlink, а за последнее время их количество существенно выросло. Следовательно, повышение цены на 15 долларов принесет компании немалые деньги.

Starlink является важным инструментом связи на фронте, который позволяет военным получать преимущество над существенно превосходящими численно силами врага. В то же время, его используют не только военные, но и экстренные службы, операторы, журналисты и обычные украинцы.

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