Она будет зависеть от коэффициента качества подачи электроэнергии. То есть, если света не было долго, общая сумма будет меньше.

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Как теперь рассчитывают платежку

В НКРЕКП сообщили, что понижающий коэффициент должен учитывать весь период, когда хозяин не получал электроэнергию. Такой способ расчета будет действовать, если украинец не передал показания счетчика.

Теперь операторы системы будут сообщать НКРЭКУ до 25 числа месяца о величине примененного понижающего коэффициента изменения потребления э/э при расчете объемов поступления в электрические сети.

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