Общий размер пособия составляет 13 200 гривен. Повысить сумму помощи в ООН решили помочь пострадавшим от военных действий удовлетворить свои насущные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Интересно Какую помощь могут получить переселенцы в Украине

Кто может рассчитывать на выплаты

граждане, пострадавшие от военных действий (жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей);

граждане, находившиеся в статусе ВПЛ, но по той или иной причине вернулись на места постоянного проживания.

При этом помощь назначается только уязвимым категориям населения. К ним относятся:

родители-одиночки, на содержании которых есть несовершеннолетние дети;

опекуны над пожилыми людьми (55 лет и старше);

семьи, в которых есть один или несколько человек с особыми потребностями;

приемные семьи, которые заботятся о детях.

Важным условием является то, чтобы человек раньше не получал помощи других благотворительных организаций. Кроме того, семьям необходимо подтвердить документально принадлежность к уязвимым категориям.

Как получить помощь

Для прохождения собеседования по поводу денежной помощи все члены домохозяйства должны прийти в ближайший центр организации. Полный список адресов есть за ссылкой . В случае несоответствия критериям уязвимости кандидаты будут проинформированы после собеседования.

Отмечается, что даже если некоторые лица не будут соответствовать критериям получения денежной помощи, все ВПЛ будут иметь право на получение бесплатной юридической и психосоциальной помощи.

Если лицо отвечает критериям уязвимости для получения денежной помощи, он будет перенаправлен на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства, приехавших вместе.

Какие еще способы получить помощь