З яких причин пенсіонеру можуть скасувати виплати і як їх поновити

Законодавство України передбачає декілька випадків, у яких пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Регулювання цього питання визначається Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які причини скасування пенсії

Переважно, причинами для скасування пенсії стають некоректні дані, які пенсіонер про себе надав або ж зміна статусу, який давав право на отримання пенсії.

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Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

Подання недостовірних документів. Якщо пенсія була призначена на підставі документів із неправильними відомостями. Переїзд за кордон. Припинення виплат відбувається у разі переїзду пенсіонера на постійне місце проживання за межі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Смерть пенсіонера. Неотримання пенсії. Якщо пенсіонер не отримує пенсію через пошту протягом 6 місяців. Зміна статусу інвалідності. Якщо особу більше не визнано інвалідом. Працевлаштування. Якщо особа, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштовується на роботу, що також дає право на пенсію за вислугу років. Інші законодавчі випадки. Наприклад, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Як уникнути припинення пенсії

Скасування пенсій відбувається також у разі, коли банк виключено з переліку уповноважених банків для виплат.

Важливо слідкувати за актуальністю документів і своєчасно повідомляти про будь-які зміни в життєвих обставинах до Пенсійного фонду. Зокрема, слід повідомляти про:

Зміни особистих даних. Оновлення будь-якої інформації, що впливає на записи у вашій персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку та в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Виїзд за кордон. Повідомлення про будь-які плани або факт виїзду за межі України.

Зміну статусу. Інформування про зміни обставин, які можуть вплинути на ваш статус як отримувача пенсії, наприклад, зміна сімейного стану, інвалідності, або повернення до роботи, яка передбачає пенсійне забезпечення.

Крім того, треба регулярно перевіряти стан виплат і зберігати зв’язок із ПФУ.

Як відновити пенсійні виплати:

Зверніться до найближчого відділення ПФУ з усіма необхідними документами для відновлення виплат.

У випадку переїзду за кордон та повернення, необхідно звернутися до ПФУ для повторного розгляду вашого права на пенсію.

Де з'ясувати причину скасування виплат

Якщо ви зіткнулися з припиненням пенсійних виплат і не знаєте причину, вам необхідно звернутися до Пенсійного фонду з письмовим запитом для вияснення ситуації.

Запит можна подати через особистий кабінет на сайті ПФУ або безпосередньо в офісі територіального відділення ПФУ. Це дозволить отримати офіційну відповідь, яку можна оскаржити, включно з можливістю судового оскарження.

Для відновлення пенсійних виплат потрібно подати заяву у територіальний орган ПФУ з відповідними документами, що підтверджують ваше право на пенсію, такими як документи про стаж роботи, заробітну плату та інші релевантні документи.

Виплата пенсії може бути поновлена на підставі наявних у пенсійній справі документів або тих, які ви надасте додатково.