Що зміниться для працюючих осіб

З 1 квітня розпочався перерахунок виплат пенсіонерів, які продовжують працювати. Однак, надбавка за новонабутий стаж їм буде надана уже у червні.

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Така затримка пов'язана з тим, що звіти за сплату ЄСВ у першому кварталі 2024 року подаються до 10 травня. Тобто, перерахунок триває більш як місяць.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– повідомляє ПФУ.

Особи, які вийшли на пенсію за вислугою років, також можуть підпасти під цей перерахунок. Так відбувається, якщо пенсіонер уже досяг пенсійного віку.

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У кого ще зростуть пенсії у червні

Надбавка за віком надається пенсіонерам старше 70 років. За умови, що їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

Така доплата додається до пенсії автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Зараз надбавка за віком така: