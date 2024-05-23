Курс валют у банках
- Станом на ранок 23 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,70 гривні (+10 копійок проти 22 травня), а продаж – 40,14 гривні (+4 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 43,60 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,04 гривні (+2 копійки), а продаж – 40,13 гривні (+3 копійки).
- Євро купують за 43,45 гривні (-3 копійки), а продають за 43,65 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,53 гривні (-20 копійок), а продають – за 40,16 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,10 гривні (-23 копійки), а продаж – 43,73 гривні (+1 копійка).
Який курс прогнозували на цей тиждень
- Банкірка Анна Золотько розповіла у коментарі 24 Каналу, що цього тижня значних змін щодо курсу валют не варто очікувати.
- За словами Золотько, цього тижня курс долар мав коливатися у межах від 39,7 гривні до 40,2 гривні за долар.
- Прогноз банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу був доволі близький до прогнозу Золотько – на міжбанку 39 – 40 гривень, а на готівковому – 39 – 41 гривень за долар.