Что изменится для работающих лиц

С 1 апреля начался перерасчет выплат пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавка за новоприобретенный стаж им будет предоставлена уже в июне.

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Такая задержка связана с тем, что отчеты по уплате ЕСВ в первом квартале 2024 года подаются до 10 мая. То есть, перерасчет длится больше месяца.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– сообщает ПФУ.

Лица, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут подпасть под этот перерасчет. Так происходит, если пенсионер уже достиг пенсионного возраста.

У кого еще вырастут пенсии в июне

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Сейчас надбавка по возрасту такова:

  • пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.