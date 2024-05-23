Что изменится для работающих лиц
С 1 апреля начался перерасчет выплат пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавка за новоприобретенный стаж им будет предоставлена уже в июне.
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Такая задержка связана с тем, что отчеты по уплате ЕСВ в первом квартале 2024 года подаются до 10 мая. То есть, перерасчет длится больше месяца.
Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– сообщает ПФУ.
Лица, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут подпасть под этот перерасчет. Так происходит, если пенсионер уже достиг пенсионного возраста.
У кого еще вырастут пенсии в июне
Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.
Такая доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Сейчас надбавка по возрасту такова:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.