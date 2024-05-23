Что изменится для работающих лиц

С 1 апреля начался перерасчет выплат пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавка за новоприобретенный стаж им будет предоставлена уже в июне.

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Такая задержка связана с тем, что отчеты по уплате ЕСВ в первом квартале 2024 года подаются до 10 мая. То есть, перерасчет длится больше месяца.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– сообщает ПФУ.

Лица, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут подпасть под этот перерасчет. Так происходит, если пенсионер уже достиг пенсионного возраста.

Обратите внимание! По состоянию на теперь, украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет.

У кого еще вырастут пенсии в июне

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Сейчас надбавка по возрасту такова: