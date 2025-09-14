Після перерахунку пенсії зменшаться: що чекає на тих пенсіонерів, хто досі працює
- Працюючі пенсіонери можуть раз на два роки здійснювати перерахунок пенсії, враховуючи страховий стаж і коефіцієнт заробітної плати.
- Пенсія може зменшитись, якщо середня зарплата по країні зростає, що може знизити індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера.
Працюючі пенсіонери мають право раз на два роки робити перерахунок пенсії. Однак не завжди це означає збільшення виплат, а іноді сума може навіть зменшитися.
Чому пенсія може зменшитися після перерахунку?
Закон дозволяє працюючим пенсіонерам раз на два роки переглядати розмір своєї пенсії. Для цього враховуються два ключові показники: додатковий страховий стаж та коефіцієнт заробітної плати, розповідає 24 Канал.
Цікаво "Гірські" доплати до пенсії: хто має право на надбавку у 2025 році
І тут криється головний ризик. Якщо середня зарплата по країні зростає, то індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера може знизитися. У такому випадку після врахування цього показника пенсія не підвищується, а навпаки стає меншою.
Саме тому кожен пенсіонер сам вирішує, який варіант обрати:
- робити перерахунок лише за стажем,
- чи поєднувати стаж із зарплатою.
Зверніть увагу! Автоматичний перерахунок, який щороку з 1 квітня здійснює Пенсійний фонд, має враховувати лише вигідний для людини варіант.
Як здійснюється перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?
Перерахунок для працюючих пенсіонерів проводиться у двох випадках:
- якщо від дати призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло щонайменше 24 місяці страхового стажу;
- якщо стажу менше, але людина подала заяву для врахування додатково набутого періоду.
При цьому ПФУ визначає найбільш вигідний для пенсіонера варіант:
- лише з урахуванням стажу,
- або стажу разом із заробітною платою, отриманою після попереднього перерахунку.
Що відомо про індексацію пенсій в Україні: коротко про головне
Восени українські пенсіонери не повинні очікувати масштабної індексації виплат. Водночас для окремих категорій передбачені вікові надбавки залежно від віку.
Крім того, самотні літні люди, які потребують стороннього догляду, можуть отримати додаткову допомогу у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних, що у 2025 році становить 944,40 гривні.