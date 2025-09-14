Працюючі пенсіонери мають право раз на два роки робити перерахунок пенсії. Однак не завжди це означає збільшення виплат, а іноді сума може навіть зменшитися.

Чому пенсія може зменшитися після перерахунку?

Закон дозволяє працюючим пенсіонерам раз на два роки переглядати розмір своєї пенсії. Для цього враховуються два ключові показники: додатковий страховий стаж та коефіцієнт заробітної плати, розповідає 24 Канал.

Цікаво "Гірські" доплати до пенсії: хто має право на надбавку у 2025 році

І тут криється головний ризик. Якщо середня зарплата по країні зростає, то індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера може знизитися. У такому випадку після врахування цього показника пенсія не підвищується, а навпаки стає меншою.

Саме тому кожен пенсіонер сам вирішує, який варіант обрати:

робити перерахунок лише за стажем,

чи поєднувати стаж із зарплатою.

Зверніть увагу! Автоматичний перерахунок, який щороку з 1 квітня здійснює Пенсійний фонд, має враховувати лише вигідний для людини варіант.

Як здійснюється перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?

Перерахунок для працюючих пенсіонерів проводиться у двох випадках:

якщо від дати призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло щонайменше 24 місяці страхового стажу;

якщо стажу менше, але людина подала заяву для врахування додатково набутого періоду.

При цьому ПФУ визначає найбільш вигідний для пенсіонера варіант:

лише з урахуванням стажу,

або стажу разом із заробітною платою, отриманою після попереднього перерахунку.

Що відомо про індексацію пенсій в Україні: коротко про головне