Хто має право на "гірські" надбавки до пенсії?
У межах підтримки важкодоступних регіонів Кабмін у липні 2025 року ухвалив постанову № 793, якою визначив порядок виплати щомісячних надбавок для жителів гірських регіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
Дивіться також Вас здивують цифри: у яких країнах найбільша пенсія
Порядок виплат розробили згідно із законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні" та з положеннями Державного бюджету на 2025 рік.
За цим документом, щомісячні доплати передбачені:
- для пенсіонерів;
- для людей з інвалідністю;
- для отримувачів соціальної пенсії;
- для малозабезпечених сімей;
- для дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування;
- для студентів, що отримують державну стипендію;
- та для всіх, хто отримує соціальну допомогу від держави.
Важливо! Розмір "гірської" доплати залежить від основного виду виплат і розраховується за законом "Про статус гірських населених пунктів".
Які умови для отримання "гірських" доплат?
Право на щомісячні доплати пенсіонери та інші отримувачі мають за умови виконання низки умов. Вони повинні:
- фактично проживати чи працювати у гірських населених пунктах не менше 6 місяців поспіль;
- не виїздити за кордон більш як на 60 днів (крім особливих випадків, наприклад, на лікування);
- не отримувати пенсію чи будь-які соцвиплати в інших населених пунктах.
Надбавки за проживання чи роботу в гірській місцевості нараховують після підтвердження такого факту за реєстром.
Коли можуть забрати доплати?
Доплати можуть скасувати, якщо виявлять порушення: наприклад, людина не проживає за вказаною адресою, тривалий час перебуває за кордоном без поважних причин або отримує виплати чи сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті. Перевірка місця проживання проводиться щонайменше раз на пів року, і якщо протягом 30 днів після неї отримувач не підтвердить свою адресу, нарахування припиняють. Про таке рішення повідомляють телефоном або через електронні канали зв’язку.
Доплати до пенсії в Україні: що відомо?
В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавки до пенсії. Зокрема, додаткові виплати за вік передбачені для людей похилого віку, яким виповнилося 70 років і більше.
Передбачені й спеціальні надбавки на догляд для літніх людей. Таку допомогу можуть отримати пенсіонери, які живуть самі та через стан здоров’я потребують постійної допомоги.
Доплату до пенсії у розмірі 590 гривень мають право отримувати учасники бойових дій та їхні родини. Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ця сума становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.