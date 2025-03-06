Чому в платіжках "Нафтогазу" зʼявляються борги

У компанії "Нафтогаз" пояснили клієнтам, чому в платіжках може зʼявитися борг. Зокрема, це відбувається через порушення певних правил.

Чому в платіжці за газ з’являється борг

Як пояснили у "Нафтогазі", іноді трапляється, що оплата може бути здійснена, але в платіжці все одно зʼявляється борг. У компанії наголосили, що контроль перед оплатою є гарантією своєчасного надходження коштів.

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Зазвичай це через помилку в унікальному номері особового рахунку клієнта "Нафтогазу". Також, якщо введені цифри неправильні або пропущені, це може призвести до затримки зарахування коштів або їх помилкового переведення на інший рахунок.

Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо, коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою. Це всього кілька секунд, які можуть врятувати від довгого розв’язання труднощів,

– повідомили у компанії.

У Нафтогазі зазначили, що виправлення таких ситуацій вимагає часу і іноді потребує додаткових звернень до служби підтримки або банку.

Як уникнути боргів за газ

Щоб уникнути боргу в платіжці, потрібно зробити кілька простих кроків: