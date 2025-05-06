Росія забрала у Raiffeisen Bank половину накопичень

Арбітражний суд Калінінградської області ще в січні 2025 року задовільнив позов МКАО "Расперіа трейдінг лімітед". Результатом цього є стягнення з Raiffeisen Bank майже 200 мільярдів рублів.

Чому Raiffeisen Bank виплатив Росії 2 мільярди євро

Як повідомляють російські ЗМІ, 24 квітня тринадцятий арбітражний апеляційний суд Санкт-Петербурга відхилив скаргу, яку подав Raiffeisen Bank у відповідь на попереднє рішення.

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Зверніть увагу! На користь компанії "Расперіа" у Raiffeisen Bank з кореспондентського рахунку списано 1,87 мільярда євро.

Водночас відсотки у розмірі 174 мільйони євро поки непогашені. Варто також зауважити, що кошти було вилучено з рахунку АТ "Райффайзенбанк" ще 30 квітня.

30 квітня суму в розмірі 174,221 мільярда рублів Центробанк Росії списав або вилучив з кореспондентського рахунку у ЦБ Росії на користь "Расперіа",

– повідомляє Raiffeisen Bank International.

Через це списання Райффайзенбанк втратив майже половину коштів, які він накопичив в Росії з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Ця загальна сума складала – 4,4 мільярда євро.

Зауважте! Райффайзенбанк не може вивести цей прибуток з Росії зараз. Це пов'язано з обмеженням, які впровадив російський Центробанк. Водночас варто зазначити і те, що Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем свого підрозділу в Росії.