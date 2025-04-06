Путіну стане значно дорожче воювати в Україні: скільки втратить бюджет Росії через тарифи Трампа
- Ціни на нафту марки Brent впали до 66,5 доларів за барель, що призведе до значних втрат для бюджету Росії.
- Війна для Росії стає дорожчою, і фінансувати її буде складніше через падіння цін на нафту.
Кремлю буде дедалі важче фінансувати війну проти України, якщо збережеться нинішнє падіння цін на нафту. Для Путіна війна ставатиме дедалі дорожчою.
Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу повідомив, що зрушення, які спричинив Дональд Трамп, призвели до того, що нафта марки Brent вже впала до 66,5 доларів за барель. За останні 4 дні вона знизилася на 5 доларів.
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При такому співвідношенні ціни на нафту Росія буде недоотримувати величезну кількість коштів до державного бюджету.
Війна для Росії дорожчає
"Тобто, якщо ця динаміка продовжиться, то я думаю, що воювати Росії буде набагато дорожче, ніж тому цивілізованому світу, який допомагає Україні", – сказав Олег Пендзин.
Він додав, що Україна не погодиться на визнання боргу, який у вигляді грантів надавали американці з 2022 року. Але в будь-якому випадку вся наступна військово-технічна допомога буде платною для держави.