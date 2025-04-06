Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу повідомив, що зрушення, які спричинив Дональд Трамп, призвели до того, що нафта марки Brent вже впала до 66,5 доларів за барель. За останні 4 дні вона знизилася на 5 доларів.

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При такому співвідношенні ціни на нафту Росія буде недоотримувати величезну кількість коштів до державного бюджету.

Війна для Росії дорожчає

"Тобто, якщо ця динаміка продовжиться, то я думаю, що воювати Росії буде набагато дорожче, ніж тому цивілізованому світу, який допомагає Україні", – сказав Олег Пендзин.

Він додав, що Україна не погодиться на визнання боргу, який у вигляді грантів надавали американці з 2022 року. Але в будь-якому випадку вся наступна військово-технічна допомога буде платною для держави.