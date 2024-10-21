В Росії злетить вартість електроніки наприкінці 2024 року
У російських магазинах незабаром може зрости вартість електроніки. Ціни мають збільшитись в середньому на 10 – 15%.
Чому подорожчає електроніка в Росії
Як повідомляють російські ЗМІ, електроніка до початку 2025 року має подорожчати, внаслідок збільшення закупівельних цін.
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Йдеться про продукцію, яку дистриб'ютори закуповують зараз великими партіями, аби підготуватись до передсвяткового періоду. Зокрема і через бажання вчасно доставити товар в країну.
Зверніть увагу! Лише у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на орієнтовно 10 – 15%.
Також вагомими причинами зростання цін є:
- падіння рубля (відносно курсу долара);
- відмова іноземних банків проводити платежі із Росії;
- складана логістика.
При цьому, тенденцій, що вказують на подешевшання цих товарів в майбутньому, поки що немає.
Зауважте! Російська торгівельна мережа "Мегафон" повідомляє про подорожчання смартфонів в середньому на 5 – 15%. Компанія очікує на збільшення вартості і іншої техніки найближчим часом.