Чому подорожчає електроніка в Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, електроніка до початку 2025 року має подорожчати, внаслідок збільшення закупівельних цін.

Читайте також Росія хоче створити в межах БРІКС власну платіжну систему в обхід долара

Йдеться про продукцію, яку дистриб'ютори закуповують зараз великими партіями, аби підготуватись до передсвяткового періоду. Зокрема і через бажання вчасно доставити товар в країну.

Зверніть увагу! Лише у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на орієнтовно 10 – 15%.

Також вагомими причинами зростання цін є:

падіння рубля (відносно курсу долара);

відмова іноземних банків проводити платежі із Росії;

складана логістика.

При цьому, тенденцій, що вказують на подешевшання цих товарів в майбутньому, поки що немає.

Зауважте! Російська торгівельна мережа "Мегафон" повідомляє про подорожчання смартфонів в середньому на 5 – 15%. Компанія очікує на збільшення вартості і іншої техніки найближчим часом.