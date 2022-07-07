Україна втратила 9% міжнародних резервів за місяць: що стало причиною

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У червні вони (міжнародні резерви – 24 канал) знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції,

– зазначили в НБУ.

Що визначило динаміку міжнародних резервів у червні

Операції НБУ на міжбанку (продаж валюти). Операції з держборгом (макрофінансова допомога, продаж ОВДП). Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 152,2 мільйона доларів.

Продаж валюти Нацбанком

Регулятор продав на валютному ринку майже 3,99 мільярда доларів й викупив до резервів 31 мільйон доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками червня – від'ємне й становить майже 3,96 мільярда доларів.

Чому НБУ продавав валюту в червні

Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти у порівнянні з попитом.

Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном,

– розповіли в НБУ.

Що збільшувало попит на валютному ринку

Додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ. Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту, додали в пресслужбі.

Надходження валюти

Валютні надходження на рахунки Уряду України в НБУ – 2,77 мільярда доларів, з яких:

967,4 мільйона доларів надійшли від Світового банку,

779 мільйонів доларів – від уряду Канади,

479,4 мільйона доларів – від Агенції з міжнародного співробітництва Японії,

354,2 мільйона доларів – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Що стосується загального обсягу платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, то він становив 833,6 мільйона доларів.

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