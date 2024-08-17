В Україні готуються скасувати прожитковий мінімум: що буде натомість

Прожитковий мінімум може замінити спеціальна соціальна виплата. За словами урядовиці Оксани Жолнович, це позитивно вплине на усю систему.

Що буде замість прожиткового мінімуму

Розмір нової соціально допомоги визначатиметься індивідуально. На суму виплати впливатиме склад родини та домогосподарства, розповіла в ефірі телемарафону міністр Оксана Жолнович, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністр праці та соціальної політики України Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати.

Жолнович уточнила, що нова базова виплата надаватиметься у певних випадках:

для догляду через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення (через бідність).

Урядовиця заявила, що теперішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, його розмір занадто малий.