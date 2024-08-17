Что будет вместо прожиточного минимума
Размер новой социально помощи будет определяться индивидуально. На сумму выплаты повлияет состав семьи и домохозяйства, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 Канал.
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Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.
Жолнович уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в определенных случаях:
- для ухода из-за потери трудоспособности;
- для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения (из-за бедности).