Что будет вместо прожиточного минимума

Размер новой социально помощи будет определяться индивидуально. На сумму выплаты повлияет состав семьи и домохозяйства, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр труда и социальной политики Украины Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.

Жолнович уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в определенных случаях:

для ухода из-за потери трудоспособности;

для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения (из-за бедности).

Заметьте! Чиновница заявила, что нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, его размер слишком мал.