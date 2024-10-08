Для громадян, яким призначено субсидію: про що ви маєте негайно сповістити ПФУ

Громадяни, яким призначено субсидію мають інформувати ПФУ про певні обставини. Йдеться про зміни, що впливають на надання цієї допомоги.

Про що потрібно інформувати ПФУ

Громадянин має повідомити про зміни ПФУ протягом 30 календарних днів з моменту їх настання, це визначено постановою Кабміну №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

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Яка інформація впливає на призначення субсидії: