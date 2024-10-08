Для громадян, яким призначено субсидію: про що ви маєте негайно сповістити ПФУ
8 жовтня 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Громадяни, яким призначено субсидію мають інформувати ПФУ про певні обставини. Йдеться про зміни, що впливають на надання цієї допомоги.
Про що потрібно інформувати ПФУ
Громадянин має повідомити про зміни ПФУ протягом 30 календарних днів з моменту їх настання, це визначено постановою Кабміну №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
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Яка інформація впливає на призначення субсидії:
- набуття права власності на деякі види транспорту (виключенням є мопед і причеп);
- набуття (придбання) майна, яке має вартість більш як 50 тисяч гривень;
- здійснення одноразової покупки на суму більш як 50 тисяч гривень;
- зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (у тому числі їх сімей) ;
- рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
- зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;
- перебування особи зі складу домогосподарства або члена її сім’ї за кордоном, сукупно більш як 60 днів;
- зміни переліку отримуваних ЖКП або ж умов за якими вони надаються.