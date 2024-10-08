Про що потрібно інформувати ПФУ

Громадянин має повідомити про зміни ПФУ протягом 30 календарних днів з моменту їх настання, це визначено постановою Кабміну №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

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Яка інформація впливає на призначення субсидії:

  • набуття права власності на деякі види транспорту (виключенням є мопед і причеп);
  • набуття (придбання) майна, яке має вартість більш як 50 тисяч гривень;
  • здійснення одноразової покупки на суму більш як 50 тисяч гривень;
  • зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (у тому числі їх сімей) ;
  • рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
  • зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;
  • перебування особи зі складу домогосподарства або члена її сім’ї за кордоном, сукупно більш як 60 днів;
  • зміни переліку отримуваних ЖКП або ж умов за якими вони надаються.