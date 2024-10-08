Про що потрібно інформувати ПФУ
Громадянин має повідомити про зміни ПФУ протягом 30 календарних днів з моменту їх настання, це визначено постановою Кабміну №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
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Яка інформація впливає на призначення субсидії:
- набуття права власності на деякі види транспорту (виключенням є мопед і причеп);
- набуття (придбання) майна, яке має вартість більш як 50 тисяч гривень;
- здійснення одноразової покупки на суму більш як 50 тисяч гривень;
- зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (у тому числі їх сімей) ;
- рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
- зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;
- перебування особи зі складу домогосподарства або члена її сім’ї за кордоном, сукупно більш як 60 днів;
- зміни переліку отримуваних ЖКП або ж умов за якими вони надаються.