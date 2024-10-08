Про що потрібно інформувати ПФУ

Громадянин має повідомити про зміни ПФУ протягом 30 календарних днів з моменту їх настання, це визначено постановою Кабміну №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

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Яка інформація впливає на призначення субсидії: