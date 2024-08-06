Попередження для українців: що потрібно терміново зробити з лічильниками
Джерело:Центр комунального сервісу
Деякі українці мають терміново актуалізувати дані відносно своїх лічильників. Інакше, ці громадяни платитимуть збільшену комуналку.
Чому потрібно актуалізовувати дані
Українці мають кожні 4 роки здійснювати перевірку квартирних лічильників. Таким чином прилад буде здійснювати коректні нарахування.
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Повірка здійснюється спеціалістами. Для цього їх необхідно викликати у індивідуальному порядку. Оплачує перевірку абонент.Зверніть увагу! Після проведення перевірки, необхідно актуалізовувати дані лічильника у вашого регулятора.
Як актуалізовувати дані
Після перевірки лічильників води та тепла, їх необхідно опломбувати. Потім пристрої потрібно ставити на абонентський облік.
Абонент отримує свідоцтво про повірку, якщо перевірка пройшла успішно. У разі виявлення несправностей, спеціаліст має сформувати спеціальну довідку для заміни лічильника.
Коли усі процедури проведені, постачальнику послуг потрібно надати фото або скан таких документів:
- свідоцтво, яке засвідчує перевірку;
- фото лічильника (на момент звернення);
- протокол повірки (у деяких випадках з актом демонтажу, опломбування та розпломбування).