Чому потрібно актуалізовувати дані

Українці мають кожні 4 роки здійснювати перевірку квартирних лічильників. Таким чином прилад буде здійснювати коректні нарахування.

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Повірка здійснюється спеціалістами. Для цього їх необхідно викликати у індивідуальному порядку. Оплачує перевірку абонент.

Зверніть увагу! Після проведення перевірки, необхідно актуалізовувати дані лічильника у вашого регулятора.

Як актуалізовувати дані

Після перевірки лічильників води та тепла, їх необхідно опломбувати. Потім пристрої потрібно ставити на абонентський облік.

Абонент отримує свідоцтво про повірку, якщо перевірка пройшла успішно. У разі виявлення несправностей, спеціаліст має сформувати спеціальну довідку для заміни лічильника.

Коли усі процедури проведені, постачальнику послуг потрібно надати фото або скан таких документів: