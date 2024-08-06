Чому потрібно актуалізовувати дані
Українці мають кожні 4 роки здійснювати перевірку квартирних лічильників. Таким чином прилад буде здійснювати коректні нарахування.
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Повірка здійснюється спеціалістами. Для цього їх необхідно викликати у індивідуальному порядку. Оплачує перевірку абонент.
Як актуалізовувати дані
Після перевірки лічильників води та тепла, їх необхідно опломбувати. Потім пристрої потрібно ставити на абонентський облік.
Абонент отримує свідоцтво про повірку, якщо перевірка пройшла успішно. У разі виявлення несправностей, спеціаліст має сформувати спеціальну довідку для заміни лічильника.
Коли усі процедури проведені, постачальнику послуг потрібно надати фото або скан таких документів:
- свідоцтво, яке засвідчує перевірку;
- фото лічильника (на момент звернення);
- протокол повірки (у деяких випадках з актом демонтажу, опломбування та розпломбування).