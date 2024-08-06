Скільки валюти продав НБУ
Крім того, скороченню резервів сприяло згладжування курсових коливань і боргові виплати в іноземній валюті.
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Частково ці витрати були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів. Чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 305 мільйонів доларів.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185 мільйонів доларів.
З них:
- 77 мільйонів доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 70,5 мільйона доларів – виплати за державними деривативами;
- 20,1 мільйона доларів – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 17,4 мільйона доларів – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Скільки надійшло на рахунки НБУ
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 482,7 мільйона доларів, з яких:
- 2 197 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду;
- 285,7 мільйона доларів від розміщення валютних ОВДП.