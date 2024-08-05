Чому відбуваються валютні коливання

У липні кількість придбаної валюти населенням побив 12-річний рекорд. Об'єм чистої купівлі сягнув 1,117 мільярда доларів.

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Віталій Шапран Економіст Всі можливості для утримання курсу НБУ має. Негативний платіжний баланс у першому півріччі не може бути причиною девальвації. Зростання курсу долара з 36,6 до 42 (зараз це верхня межа на готівковому ринку) – чималий інфляційний імпульс в 14,75%. Ситуацію пом’якшить те, що багато хто з імпортерів закладав у розрахунки курс 40.

Шапран також зазначає, що подальша імовірна девальвація – це гарантована інфляція. Однак, на думку економіста, регулятор навряд чи на це зважиться.

Зверніть увагу! На думку Шапрана, саме від НБУ в першу чергу залежить курс валют.