Що зміниться для поляків

Не тільки перший куб води має бути по зменшеній ціні, другий та третій також матимуть невелику вартість А от уже за четвертий та подальші доведеться заплатити більше.

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Пшемислав Коперський Заступник міністра інфраструктури Польщі Ми хочемо, щоб перша тисяча літрів питної води коштувала символічний злотий. Тисяча літрів – це гарантія доступу до безплатної питної води для кожного поляка.

Коперський також зазначає, що таким чином польський уряд прагне стимулювати поляків використовувати водопровідну воду. Адже це набагато екологічніше за бутильований варіант. До того ж водопровідна вода у Польщі має достатньо високі показники.

Окремо Коперський уточнив, що вартість четвертого кубометра буде вищою для того, аби стимулювати поляків до економії.

Зверніть увагу! Законопроєкт має бути підготований та поданий до Сейму до кінця осені 2024 року.