Російські танкери пішли в "тінь"

Танкер зі зрідженим природним газом, який пришвартований на санкційному російському газовому заводі прикидається, що знаходиться десь в іншому місці. Крім того, судно не має відомого страховика, а керує ним маловідома індійська компанія.

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Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers.com, ідентифікував корабель, який нещодавно пришвартувався на експортному заводі "Арктик ЗПГ 2", як судно Pioneer, посилаючись на зовнішній вигляд палуби та розміри. Повідомляється, що судно надсилає сигнали, які вказують на те, що воно знаходиться на відстані 1300 кілометрів. Це хід, відомий як спуфінг, який є класичною ознакою тіньового флоту.

Судно Pioneer LNG підозрюють в "підробці" місцеперебування приблизно з 23 липня / Фото Bloomberg

Pioneer є частиною підозрюваного "темного флоту" суден ЗПГ, які збирає Москва для транспортування газу охочим покупцям, що схоже на групу кораблів, зібраних для транспортування російської нафти. Супутникові знімки, вперше показали танкер ЗПГ на арктичному об'єкті, якому важко було розпочати експорт через західні обмеження.

Цікаво! Страхова компанія Pioneer також внесена до списку "невідомих" у базі даних Міжнародної морської організації – ще одна характеристика кораблів темного флоту. Дані відстеження судна Pioneer показують, що воно знаходиться в Баренцевому морі на північний схід від Норвегії, далеко від "Арктик ЗПГ 2". Супутникові знімки не показують судно в місці, вказаному системою відстеження.