Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що є декілька причин для такого рішення. Ключовим фактором є війна з Україною, яка впливає на економіку.

До теми Ціни і далі ростимуть: в Росії впала рентабельність бензину

Чому Росія не продаватиме бензин

"Продаж бензину заборонили для того, щоб зупинити ріст цін. Але вони все одно ростуть через низку причин, зокрема через інфляцію", – розповів Максим Блант.

До того ж нафтопереробні заводи Росії працюють завдяки кредитам. Тому дорогі кредити закладають в ціни – це ще одна з причин.

Другий фактор – війна. Попри те, що в міністерстві оборони оновили кадри та призначили нового міністра, там все одно збереглася корупція та розкрадання коштів. А паливо – це те, що в неймовірних кількостях потрібне під час бойових дій,

– наголосив Максим Блант.

Також впливають складнощі з оплатою за російський експорт нафти. Варто розуміти, що заборона на продаж пального не стосується країн, які входять до Митного союзу. Тому компанії намагаються продати туди якнайбільше нафти.

"Атаки України на російські НПЗ, нафтову інфраструктуру також позначаються на цінах на пальне. Адже потрібно ремонтувати обладнання, витрати знову ростуть", – зауважив економіст.