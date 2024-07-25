Ситуація з російським бензином
Оператори АЗС зазнають збитків через рекордно високі оптові ціни на бензин Аі-95 цього року.
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Ключовою причиною зростання оптових цін на Аі-95 залишаються низькі темпи зростання виробництва щодо попиту, що швидко зростає. Ситуація змушує операторів АЗС швидше підвищувати ціни,
– пишуть російські ЗМІ.
Варто зазначити, що у відповідь на зростання оптових цін і дефіцит палива Аі-95 російський уряд оголосив про відновлення заборони на експорт бензину з країни.