Ситуация с российским бензином
Операторы АЗС несут убытки из-за рекордно высоких оптовых цен на бензин Аи-95 в этом году.
Читайте также Ситуация в энергосистеме улучшилась: Герман Галущенко рассказал, благодаря чему
Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены,
– пишут российские СМИ.
Стоит отметить, что в ответ на рост оптовых цен и дефицит топлива Аи-95 российское правительство объявило о возобновлении запрета на экспорт бензина из страны.