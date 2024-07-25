Ситуация с российским бензином

Операторы АЗС несут убытки из-за рекордно высоких оптовых цен на бензин Аи-95 в этом году.

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Обратите внимание! В среднем в России чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 рубля за литр.

Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены,

– пишут российские СМИ.

Стоит отметить, что в ответ на рост оптовых цен и дефицит топлива Аи-95 российское правительство объявило о возобновлении запрета на экспорт бензина из страны.