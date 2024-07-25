Ситуация со светом будет еще лучше

Ситуация в энергосистеме значительно улучшилась благодаря тому, что государственная компания "Энергоатом" завершила плановый ремонт энергоблока раньше срока и подключила его к сети.

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А именно, специалисты "Энергоатома", понимая сложность ситуации в энергосекторе Украины, смогли выполнить все необходимые процедуры на 2 недели раньше.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины То, что делают сегодня энергетики, – это действительно героический труд. Потому что ведь вопрос не просто – сократить ремонтную кампанию. А это еще и сократить таким образом, с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности.

По словам Галущенко, сейчас по всей стране продолжается беспрецедентная ремонтная кампания. По объему работ она значительно превышает прошлогоднюю. Как утверждает министр энергетики, ситуация со светом будет только улучшаться.