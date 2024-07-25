Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, заметив, что отключения света в Украине еще есть, но их стало существенно меньше по трем причинам.

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Почему стало меньше отключений света

Как отметил Рябцев, прежде всего удалось досрочного завершить ремонты на одном из реакторов атомной электростанции.

Также по Украине сейчас относительно солнечная погода, что позволяет привлечь солнечные электростанции. Именно поэтому, к примеру, ограничения потребления 25 июля пойдут с 16 часов. К этому времени много электроэнергии пойдет именно из солнечных панелей.

Третья причина – снижение температуры. Если еще буквально недавно было более +35 градусов, то сейчас температура легче – 25 – 27 градусов. Это уменьшило объемы потребления электроэнергии.

Три причины. Увеличение генерации, уменьшение потребления и конец ремонтов. Это позволяет делать легкие графики стабилизационных отключений. Они сократились с 3 – 4 очередей до 1 – 2. Это продлится достаточно долго. Речь идет где-то об августе – сентябре,

– отметил Рябцев.

Конечно, к сожалению, все может измениться. Есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Речь идет как об изменении погоды, так и о возможных новых российских обстрелах. Не стоит забывать, что есть еще и различные работы, которые энергетики проводят в межсезонье. Они пока еще полностью не выполнены.

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