В течение длительного времени в энергосистеме сохранялась сложная ситуация из-за повреждений критических объектов в результате российских ударов и аномальной жары. Впрочем в ДТЭК обнародовали "хорошие новости".

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Как будут выключать свет завтра

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00,

– говорится в сообщении компании.

Там отметили, что в нашей энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит, и добавили, что в случае каких-либо изменений оперативные детали и дополнительную информацию будут обнародованы дополнительно.

"Спасибо всем украинским энергетикам, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов России была возможность уменьшить объем ограничений", – отметили в ДТЭК.

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Ранее в Министерстве энергетики сообщили о вводе в эксплуатацию отремонтированного атомного блока. После завершения планового ремонта, истекшего ранее запланированного срока, один из энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме. Это значительно повысит стабильность энергосистемы и снизит текущий дефицит электроэнергии.