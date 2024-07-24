Протягом тривалого часу в енергосистемі зберігалася складна ситуація через пошкодження критичних об'єктів внаслідок російських ударів та аномальну спеку. Втім, наразі у ДТЕК оприлюднили "хороші новини".

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Як вимикатимуть світло завтра

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 до 22:00,

– йдеться у повідомленні компанії.

Там зауважили, що в нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит, та додали, що у разі будь-яких змін оперативні деталі та додаткову інформацію оприлюднять додатково.

"Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів Росії була можливість зменшити обсяг обмежень", – наголосили у ДТЕК.

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Раніше у Міністерстві енергетики повідомили про введення в експлуатацію відремонтованого атомного блоку. Після завершення планового ремонту, який закінчився раніше запланованого терміну, один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це значно підвищить стабільність енергосистеми та зменшить поточний дефіцит електроенергії.