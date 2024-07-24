Завдяки чому світла буде більше
Після завершення планового ремонту, який закінчився раніше запланованого терміну, один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це значно підвищить стабільність енергосистеми та зменшить поточний дефіцит електроенергії.
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На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків,
– йдеться у повідомленні.
Як раніше зазначили в Міністерстві енергетики, атомна енергетика є основою енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення і зараз є особливо важливою, покриваючи понад половину енергоспоживання країни.