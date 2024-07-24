Завдяки чому світла буде більше

Після завершення планового ремонту, який закінчився раніше запланованого терміну, один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це значно підвищить стабільність енергосистеми та зменшить поточний дефіцит електроенергії.

Читайте також: Як заощаджувати електроенергію влітку: поради

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків,

– йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначили в Міністерстві енергетики, атомна енергетика є основою енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення і зараз є особливо важливою, покриваючи понад половину енергоспоживання країни.

Цікаво! До початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонувало 15 атомних енергоблоків. Наразі на підконтрольній Україні території працюють 9 блоків: два на Хмельницькій АЕС, чотири на Рівненській АЕС та три на Південноукраїнській АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.