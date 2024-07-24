Благодаря чему света будет больше
После завершения планового ремонта, который закончился раньше запланированного срока, один из энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме. Это значительно повысит стабильность энергосистемы и уменьшит текущий дефицит электроэнергии.
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На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков,
– говорится в сообщении.
Как ранее отметили в Министерстве энергетики, атомная энергетика является основой энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой до полномасштабного вторжения и сейчас является особенно важной, покрывая более половины энергопотребления страны.