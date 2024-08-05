Почему происходят валютные колебания

В июле количество приобретенной валюты населением побило 12-летний рекорд. Объем чистой покупки достиг 1,117 миллиарда долларов.

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Виталий Шапран Экономист Все возможности для удержания курса НБУ имеет. Отрицательный платежный баланс в первом полугодии не может быть причиной девальвации. Рост курса доллара с 36,6 до 42 (сейчас это верхняя граница на наличном рынке) – немалый инфляционный импульс в 14,75%. Ситуацию смягчит то, что многие из импортеров закладывали в расчеты курс 40.

Шапран также отмечает, что дальнейшая вероятная девальвация – это гарантированная инфляция. Однако по мнению экономиста, регулятор вряд ли на это решится.

Обратите внимание! По мнению Шапрана, именно от НБУ в первую очередь зависит курс валют.