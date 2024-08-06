Почему нужно актуализировать данные

Украинцы должны каждые 4 года осуществлять проверку квартирных счетчиков. Таким образом прибор будет осуществлять корректные начисления.

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Поверка осуществляется специалистами. Для этого их необходимо вызвать в индивидуальном порядке. Оплачивает проверку абонент.

Обратите внимание! После проведения проверки, необходимо актуализировать данные счетчика у вашего регулятора.

Как актуализировать данные

После проверки счетчиков воды и тепла, их необходимо опломбировать. Затем устройства нужно ставить на абонентский учет.

Абонент получает свидетельство о поверке, если проверка прошла успешно. В случае обнаружения неисправностей, специалист должен сформировать специальную справку для замены счетчика.

Когда все процедуры проведены, поставщику услуг нужно предоставить фото или скан таких документов: