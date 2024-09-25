Який період не зараховується до загальної кількості стажу

Особа має набути визначену норму стажу для того аби вийти на заслужений відпочинок. Якщо громадянин не встигне це зробити, він не зможе отримувати свою пенсію.

Коли стаж зараховується

Стаж зараховується в тому випадку, коли за період роботи сплачено ЄСВ. У 2024 році цей внесок складає 1 760 гривень за місяць, повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня 2024 року ця виплата – 8 тисяч гривень).

До стажу також може зараховуватись:

період військової служби;

час ув'язнення, якщо особа була виправдана та реабілітована;

період ув'язнення особи у концтаборах та інших місцях примусового утримання під час Великої Вітчизняної;

декрет (період догляду за дитиною) тощо.

Тобто, особа, яка не була офіційно працевлаштована або ж не має документів, що підтверджують роботу у конкретний період, не отримує стаж за цей час.

Зверніть увагу! Якщо особа не змогла набути потрібну кількість стажу, вона може отримати соціальну пенсію, як грошову допомогу від держави.