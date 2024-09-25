Когда стаж засчитывается
Стаж засчитывается в том случае, когда за период работы уплачен ЕСВ. В 2024 году этот взнос составляет 1 760 гривен в месяц, сообщает ПФУ.
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Напомним! Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2024 года эта выплата – 8 тысяч гривен).
В стаж также может засчитываться:
- период военной службы;
- время заключения, если лицо было оправдано и реабилитировано;
- период заключения лица в концлагерях и других местах принудительного содержания во время Великой Отечественной войны;
- декрет (период ухода за ребенком) и тому подобное.
То есть, лицо, которое не было официально трудоустроено или не имеет документов, подтверждающих работу в конкретный период, не получает стаж за это время.
Обратите внимание! Если лицо не смогло приобрести нужное количество стажа, оно может получить социальную пенсию, как денежную помощь от государства.