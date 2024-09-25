Когда украинцы могут выйти на пенсию

Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет. Минимумы стажа для каждого возраста разные.

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В 2024 году минимальные нормы стажа следующие:

для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно приобрести не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Какую выплату предоставляют вместо пенсии

Если граждане не приобрели минимум стажа в 65 лет, они получают социальную пенсию, сообщает Дия. Эта выплата рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (с 1 января это 2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев.

Обратите внимание! Такая выплата предоставляется только если пенсионер не имеет других доходов, например, зарплаты. Также социальная пенсия не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособного лица (сейчас это – 3 028 гривен).