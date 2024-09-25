Япония окажет помощь

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на Международной конференции Make Russia Pay рассказал, что страна готовит новый заем для Украины, пишет Укринформ.

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Относительно замороженных активов России Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украины, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова подчеркиваю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить этот кредит Украине,

– сказал он.

По мнению Кунинори, репарации от России будут фундаментом для сдерживания будущих агрессий. Это не Москва должна решать, когда платить долги.

Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не завершит агрессию и не заплатит за весь ущерб, нанесенный Украине. Это законная и политическая гарантия,

– добавил Мацуда.

Ранее посол Японии в Украине уверял, что его страна полностью поддерживает Киев в этой войне.