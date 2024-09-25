Японія надасть допомогу

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції Make Russia Pay розповів, що країна готує нову позику для України, пише Укрінформ.

Читайте також Майже 210 мільйонів євро: Нідерланди дадуть гроші на відновлення критичної інфраструктури

Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні,

– сказав він.

На думку Кунінорі, репарації від Росії будуть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Це не Москва має вирішувати, коли сплачувати борги.

Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, допоки Росія не завершить агресію і не заплатить за всю шкоду, завдану Україні. Це законна і політична гарантія,

– додав Мацуда.

Раніше посол Японії в Україні запевняв, що його країна повністю підтримує Київ у цій війні.