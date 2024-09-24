Нідерланди надішлють гроші

Голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив, що його країна виділить 209,5 мільйона євро фінансової допомоги для України. Їх спрямують на відновлення критичної інфраструктури та надання гуманітарної допомоги.

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Поки ми збираємося в Нью-Йорку, українці готуються до однієї з найсуворіших зим у своїй історії. Щоб Україна вистояла, їй потрібна енергія. На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ G7 та партнерами, в тому числі з українським Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми повинні об'єднати зусилля, щоб забезпечити це,

– написав він.

Також він наголосив, що відновлення критичної інфраструктури може відбуватися і через ЄБРР. Нідерланди зроблять внесок у розмірі 45 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України та профінансують постачання необхідного обладнання.